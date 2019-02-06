Пробег
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 10 лет на момент окончания действия кредитного договора
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
60 000—2 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
16,99%
— 5 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
до 60 лет для женщин
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- первоначальный взнос от 0%;
- подтверждение дохода не требуется;
- возможность включить страхование КАСКО в сумму кредита, при этом первоначальный взнос не менее 15%;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- при оплате КАСКО за счет кредитных средств размер первоначального взноса не менее 15%;
- требуется поручительство супруги (-га) заемщика в случае если автомобиль приобретается в собственность супруги (-га) заемщика;
- ставка ниже на 5 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
06.02.2019 10:55