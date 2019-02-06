Пробег

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет на момент окончания действия кредитного договора

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 60 000—2 500 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,99%

— 5 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

до 60 лет для женщин

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос от 0%; подтверждение дохода не требуется; возможность включить страхование КАСКО в сумму кредита, при этом первоначальный взнос не менее 15%; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения при оплате КАСКО за счет кредитных средств размер первоначального взноса не менее 15%; требуется поручительство супруги (-га) заемщика в случае если автомобиль приобретается в собственность супруги (-га) заемщика; ставка ниже на 5 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 06.02.2019 10:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Пробег» в 7 городах России

Справочная информация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Адрес 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А ОГРН 1027800000140 Сайт www.bspb.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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