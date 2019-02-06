Легкая покупка

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 60 000—4 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,45%

— 5,55 п. п. при подключении личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—70 лет

до 65 лет для женщин на дату окончания срока кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Для автомобилей марок Mercedes-Benz, Smart, Mini, Audi, BMW, Volvo, Lexus, Infiniti, Land Rover, Porsche, Jaguar, Chrysler, Jeep, Dodge, Subaru, Cadillac, Toyota, Hyundai (Santa Fe, Tucson, Sonata, H-1, Genesis, Equus, Creta, Elantra), Volkswagen (Passat CC, Passat, Tiguan, Touareg, Amarok, Multivan, Caravelle, Terramont), Ford (Explorer, Mondeo), KIA (Sorento, Mohave, Quoris, Optima, Sportage, Stinger), Mitsubishi (Pajero, Pajero Sport, Outlander, Eclipse Cross, ASX), Nissan (Murano, Pathfinder, Patrol, GT-R, X-Trail, Qashqai, Juke), Chevrolet (Tahoe, Corvette, Camaro), Haval (H8, H9), Honda (Pilot, CR-V), Skoda (Superb, Kodiaq), Mazda (6, CX-5, CX-9), Suzuki Vitara, DERWAYS (Hower H3, Hower H5), Renault (Koleos, Kaptur), Lifan Murman, Peugeot (3008, 5008), Geely Atlas действует специальное предложение. Подробности на сайте банка.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос от 0%; крупная сумма кредита; не требуется подтверждение дохода; возможность оформления индивидуальным предпринимателям; возможность включения страховых премий и доп. услуг в сумму кредита; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 5,55 п. п. при оформлении личного страхования; требуется поручительство супруги (-га) заемщика в случае если автомобиль приобретается в собственность супруги (-га) заемщика; минимальный первоначальный взнос 10% от стоимости автомобиля при включении КАСКО в кредит

Дата актуализации 06.02.2019 10:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Легкая покупка» в 7 городах России

Справочная информация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Адрес 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А ОГРН 1027800000140 Сайт www.bspb.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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