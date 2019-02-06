Легкая покупка
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
60 000—4 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
16,45%
— 5,55 п. п. при подключении личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—70 лет
до 65 лет для женщин на дату окончания срока кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Для автомобилей марок Mercedes-Benz, Smart, Mini, Audi, BMW, Volvo, Lexus, Infiniti, Land Rover, Porsche, Jaguar, Chrysler, Jeep, Dodge, Subaru, Cadillac, Toyota, Hyundai (Santa Fe, Tucson, Sonata, H-1, Genesis, Equus, Creta, Elantra), Volkswagen (Passat CC, Passat, Tiguan, Touareg, Amarok, Multivan, Caravelle, Terramont), Ford (Explorer, Mondeo), KIA (Sorento, Mohave, Quoris, Optima, Sportage, Stinger), Mitsubishi (Pajero, Pajero Sport, Outlander, Eclipse Cross, ASX), Nissan (Murano, Pathfinder, Patrol, GT-R, X-Trail, Qashqai, Juke), Chevrolet (Tahoe, Corvette, Camaro), Haval (H8, H9), Honda (Pilot, CR-V), Skoda (Superb, Kodiaq), Mazda (6, CX-5, CX-9), Suzuki Vitara, DERWAYS (Hower H3, Hower H5), Renault (Koleos, Kaptur), Lifan Murman, Peugeot (3008, 5008), Geely Atlas действует специальное предложение. Подробности на сайте банка.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- первоначальный взнос от 0%;
- крупная сумма кредита;
- не требуется подтверждение дохода;
- возможность оформления индивидуальным предпринимателям;
- возможность включения страховых премий и доп. услуг в сумму кредита;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка без личного страхования
- ставка ниже на 5,55 п. п. при оформлении личного страхования;
- требуется поручительство супруги (-га) заемщика в случае если автомобиль приобретается в собственность супруги (-га) заемщика;
- минимальный первоначальный взнос 10% от стоимости автомобиля при включении КАСКО в кредит
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Дата актуализации
06.02.2019 10:55