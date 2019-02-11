Новые легковые автомобили
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
-
Срок кредита
до 5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
до 2 000 000
-
Минимальный первоначальный взнос
20%
-
Cтавка по кредиту
12,5—14,5%
зависит от срока кредита и первоначального взноса; — 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 3% при нарушении условий страхования по программе КАСКО, прописанных в кредитном договоре
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
до 60 лет
для женщин — до 55 лет
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- другие документы, кроме справок о доходах
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
- повышенная ставка без личного страхования
- для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке;
- ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка выше на 3 п. п. при нарушении условий страхования по программе КАСКО, прописанных в кредитном договоре
-
Дата актуализации
11.02.2019 11:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новые легковые автомобили» в 2 городах России
Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
в вашем городе
Челябинск
(351) 239-65-65