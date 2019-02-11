Вход
Уралпромбанк, автокредит

Новые легковые автомобили

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 2 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    12,5—14,5%
    зависит от срока кредита и первоначального взноса; — 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 3% при нарушении условий страхования по программе КАСКО, прописанных в кредитном договоре
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    до 60 лет
    для женщин — до 55 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
    • повышенная ставка без личного страхования
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке;
    • ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка выше на 3 п. п. при нарушении условий страхования по программе КАСКО, прописанных в кредитном договоре
  • Дата актуализации
    11.02.2019 11:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новые легковые автомобили» в 2 городах России

Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3 Банкоматы 19 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-65-65

Вернуться на страницу поиска автокредитов 1 217