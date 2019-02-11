Подержанные легковые автомобили

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не старше 5 лет на дату выдачи кредита

Срок кредита до 3 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 1 200 000

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 14,9—15,9%

зависит от срока кредита и первоначального взноса; − 0,5 п. п. при наличии личного страхования;+ 3% при нарушении условий страхования по программе КАСКО, прописанных в кредитном договоре

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика до 60 лет

до 55 лет для женщин

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке; возможно оформление КАСКО с франшизой, но не более 10% стоимости ТС; ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 3 п. п. при нарушении условий страхования по программе КАСКО, прописанных в кредитном договоре

Дата актуализации 11.02.2019 11:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Подержанные легковые автомобили» в 2 городах России

Справочная информация ОАО «Уральский Промышленный Банк» Адрес 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97 Отделения и банкоматы в вашем городе Челябинск Отделения 3 Банкоматы 19 посмотреть на карте Телефоны (351) 239-65-65

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