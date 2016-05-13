Грузовые автомобили и спецтехника

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 13—16,5%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 3% при нарушении условий страхования по программе КАСКО, прописанных в кредитном договоре

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика до 60 лет

до 55 лет для женщин

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке; ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 3 п. п. при нарушении условий страхования по программе КАСКО, прописанных в кредитном договоре

Дата актуализации 11.02.2019 11:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Грузовые автомобили и спецтехника» в 2 городах России

Справочная информация ОАО «Уральский Промышленный Банк» Адрес 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97 Отделения и банкоматы в вашем городе Челябинск Отделения 3 Банкоматы 19 посмотреть на карте Телефоны (351) 239-65-65

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