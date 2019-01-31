Автомобиль с пробегом

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не более 5 лет

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 18%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика от 21 года

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; возможна отсрочка первого платежа по кредиту до 2 месяцев; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация по месту нахождения банка Особые ограничения требуется страхование жизни и трудоспособности заемщика при сумме кредита от 1 млн руб.; страхование КАСКО можно заменить на поручительство

Дата актуализации 31.01.2019 15:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк» Адрес 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80 ОГРН 1027400000110 Отделения и банкоматы в вашем городе Челябинск Отделения 13 Банкоматы 67 посмотреть на карте Телефоны (351) 239-83-80

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