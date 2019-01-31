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Челиндбанк, автокредит

Автомобиль с пробегом

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не более 5 лет
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    18%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    от 21 года
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • возможна отсрочка первого платежа по кредиту до 2 месяцев;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация по месту нахождения банка
    Особые ограничения
    • требуется страхование жизни и трудоспособности заемщика при сумме кредита от 1 млн руб.;
    • страхование КАСКО можно заменить на поручительство
  • Дата актуализации
    31.01.2019 15:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автомобиль с пробегом» в 27 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
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Телефоны
(351) 239-83-80

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