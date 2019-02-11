На легковые автомобили

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 11,9—13,9%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2 п. п. при наличии личного страхования; — 0,3 п. п. при получении зарплаты на счет банка и банков-партнеров; — 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

к моменту погашения крдита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; возможность оформления индивидуальным предпринимателям; при первоначальном взносе от 30% стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; наличие скидки к ставке для зарплатных клиентов ряда банков Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе от 30%; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 0,3 п. п. при получении зарплаты на счет банка, Челиндбанка, Сбербанка, ВТБ банк, Газпромбанка,Кредит Урал Банк, банка "Уралсиб", Райффазенбанка, ЮниКредитбанка, Абсолют банка, АкБарс банка, банка ВТБ, Почта банка

Дата актуализации 11.02.2019 15:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На легковые автомобили» в 13 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк» Адрес 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8 ОГРН 1027400001650 Отделения и банкоматы в вашем городе Челябинск Отделения 59 Банкоматы 119 посмотреть на карте Телефоны (351) 268-00-88

1 865