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Челябинвестбанк, автокредит

На приобретение грузовых автомобилей и спецтехники

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    11,9—13,9%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2 п. п. при наличии личного страхования; — 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—68 лет
    к моменту погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность оформления индивидуальным предпринимателям;
    • при первоначальном взносе от 40% стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
    • первоначальный взнос - от 30%;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка ниже на 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке
  • Дата актуализации
    11.02.2019 16:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение грузовых автомобилей и спецтехники» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
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Телефоны
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