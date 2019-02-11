На приобретение грузовых автомобилей и спецтехники

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 11,9—13,9%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2 п. п. при наличии личного страхования; — 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

к моменту погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность оформления индивидуальным предпринимателям; при первоначальном взносе от 40% стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; первоначальный взнос - от 30%; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке

Дата актуализации 11.02.2019 16:47

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк» Адрес 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8 ОГРН 1027400001650 Отделения и банкоматы в вашем городе Челябинск Отделения 59 Банкоматы 119 посмотреть на карте Телефоны (351) 268-00-88

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