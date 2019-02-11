На приобретение грузовых автомобилей и спецтехники
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
11,9—13,9%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2 п. п. при наличии личного страхования; — 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—68 лет
к моменту погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность оформления индивидуальным предпринимателям;
- при первоначальном взносе от 40% стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- первоначальный взнос - от 30%;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка ниже на 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке
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Дата актуализации
11.02.2019 16:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение грузовых автомобилей и спецтехники» в 13 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1027400001650
в вашем городе
Челябинск
(351) 268-00-88