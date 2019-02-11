На приобретение грузовых автомобилей и спецтехники с пробегом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства к моменту погашения кредита не более 10 лет для иностранных (кроме китайских) и отечественных ТС стоимостью более 1 млн рублей, для отечественных марок стоимостью мене 1 млн рублей на момент погашения кредита — не более 8 лет

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Минимальный первоначальный взнос 40%

Cтавка по кредиту 13,9—15,9%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 2 п. п. до момента предоставления ПТС в банк; — 2 п. п. при наличии личного страхования; — 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность оформления индивидуальным предпринимателям; при первоначальном взносе от 50% стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; первоначальный взнос - от 40%; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка выше на 2 п. п. до момента предоставления ПТС в банк; ставка ниже на 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; не выдается на приобретение автомобилей китайских марок; ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 11.02.2019 16:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк» Адрес 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8 ОГРН 1027400001650 Отделения и банкоматы в вашем городе Челябинск Отделения 59 Банкоматы 119 посмотреть на карте Телефоны (351) 268-00-88

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