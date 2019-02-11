Подержанный автомобиль (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 10 лет на момент получения кредита, до 15 лет на момент погашения кредита
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—4 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
20,9—21,5%
зависит от возраста автомобиля; — 3 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- не требуется страхование КАСКО;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Особые ограничения
- высокая ставка;
- повышенная ставка без личного страхования
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- при сроке эксплуатации автомобиля более 8 лет на дату погашения кредита первоначальный взнос от 30%;
- подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 920 тыс. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей;
- для автомобилей возраст которых не превышает 10 лет на момент получения и 15 лет на момент погашения кредита сумма займа ограничена 1,5 млн руб., минимальная стоимость - 350 тыс. руб, максимальная - 2 млн руб.
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Дата актуализации
11.02.2019 13:20