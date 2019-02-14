Новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 2 года—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

но не более 90% от стоимости автомобиля;при первоначальном взносе до 30% — до 2 000 000 руб, но не более 90% от стоимости автомобиля; при первоначальном взносе до 15% — до 1 500 000 руб для официальных дилеров и до 1 100 000 руб для неофициальных дилеров, но не более 110% от стоимости авто, уменьшенной на размер первоначального взноса

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 15,85%

зависит от первоначального взноса и вида транспортного средства; + 0,5 п. п. без подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—60 лет

для женщин, от 25 до 65 лет для мужчин; на момент окончания срока действия договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; рассмотрение заявки - 1 рабочий день; возможность привлечения созаемщика, в случае если заемщик не соответствует требованиям банка; длительный срок кредитования Минусы требуется страхование КАСКО; требуется наличие постоянной регистрации и осуществление трудовой деятельности в регионах, одобренных банком для кредитования Особые ограничения ставка выше на 0,5 п. п. при отсутствии документов, подтверждающих доход

Дата актуализации 14.02.2019 10:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Новый автомобиль» в 1 городе России

Справочная информация ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» Адрес 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Санкт-Петербург Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-93-93 — единая справочная служба

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