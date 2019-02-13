На покупку нового автомобиля
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
3 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
18,25—19,25%
зависит от первоначального взноса; + 2,5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
на момент возврата кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- крупная сумма кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- при отсутствии продления КАСКО процентная ставка увеличивается на 2,5 п. п.;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке
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Дата актуализации
13.02.2019 15:40