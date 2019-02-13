На покупку нового автомобиля

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 3 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 18,25—19,25%

зависит от первоначального взноса; + 2,5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

на момент возврата кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; крупная сумма кредита Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения при отсутствии продления КАСКО процентная ставка увеличивается на 2,5 п. п.; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке

Дата актуализации 13.02.2019 15:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация АО «Сургутнефтегазбанк» Адрес 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19 ОГРН 1028600001792 Сайт www.sngb.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны (3462) 39-88-88

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