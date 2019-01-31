Новый автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
16,5—17,5%
зависит от первоначального взноса
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
от 21 года
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможна отсрочка первого платежа по кредиту до 2 месяцев;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется постоянная регистрация по месту нахождения банка
- требуется страхование жизни и трудоспособности заемщика при сумме кредита от 1 млн руб.;
- при первоначальном взносе более 30% КАСКО не требуется
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Дата актуализации
31.01.2019 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль» в 27 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
1027400000110
в вашем городе
Челябинск
(351) 239-83-80