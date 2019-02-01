Автотранспорт с пробегом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства не более 5 лет на дату оформления кредита

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 150 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 20,5%

+ 7 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 2 п. п. с личным страхованием

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии полиса личного страхования; ставка выше на 7 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет

Дата актуализации 01.02.2019 13:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автотранспорт с пробегом» в 29 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк» Адрес 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 6 Банкоматы 6 посмотреть на карте Телефоны 8 800 250-97-97 — единая справочная служба

1 476