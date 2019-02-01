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Металлинвестбанк, автокредит

Автотранспорт с пробегом

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не более 5 лет на дату оформления кредита
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    150 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    20,5%
    + 7 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 2 п. п. с личным страхованием
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 2 п. п. при наличии полиса личного страхования;
    • ставка выше на 7 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет
  • Дата актуализации
    01.02.2019 13:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автотранспорт с пробегом» в 29 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
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