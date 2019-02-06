Движ’ОК_fresh (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства до 6 лет на момент подписания кредитного договора

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—750 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 19,5—19,9%

зависит от первоначального взноса; −2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; подтверждение дохода не требуется Минусы повышенная ставка без КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения программа действует при покупке автомобиля у партнеров банка; ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 06.02.2019 13:24 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Движ’ОК_fresh (без КАСКО)» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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