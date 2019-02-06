Движ’ОК_old (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства старше 6 лет на момент оформления кредита,но не более 12 лет на момент окончания договора

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—500 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 20,9—21,5%

— 2 п. п. с личным страхованием

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; подтверждение дохода не требуется; возможность покупки автомобиля у частного лица Минусы высокая ставка; небольшая сумма кредита; требуется заявление на открытие вклада Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. с личным страхованием

Дата актуализации 06.02.2019 13:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Движ’ОК_old (без КАСКО)» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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