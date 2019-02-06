Подержанное авто (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 10 лет на момент окончания кредитного договора
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Срок кредита
2 года—4 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—450 000
для легковых автомобилей макс. сумма — 350 тыс. рублей
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
20,9—21,5%
— 2 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- подтверждение дохода не требуется
Особые ограничения
- небольшая сумма кредита;
- требуется заявление на открытие вклада;
- высокая ставка;
- первоначальный взнос - от 30%;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- для легковых автомобилей максимальная сумма кредита 350 тыс. рублей;
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
06.02.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Подержанное авто (без КАСКО)» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
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Москва
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