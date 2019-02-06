Подержанное авто (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет на момент окончания кредитного договора

Срок кредита 2 года—4 года

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—450 000

для легковых автомобилей макс. сумма — 350 тыс. рублей

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 20,9—21,5%

— 2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; подтверждение дохода не требуется Минусы небольшая сумма кредита; требуется заявление на открытие вклада; высокая ставка; первоначальный взнос - от 30%; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения для легковых автомобилей максимальная сумма кредита 350 тыс. рублей; ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 06.02.2019 13:30 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Подержанное авто (без КАСКО)» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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