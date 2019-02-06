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Русфинанс Банк, автокредит

Подержанное авто (без КАСКО)

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 10 лет на момент окончания кредитного договора
  • Срок кредита
    2 года—4 года
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—450 000
    для легковых автомобилей макс. сумма — 350 тыс. рублей
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    20,9—21,5%
    — 2 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется страхование КАСКО;
    • подтверждение дохода не требуется
    Минусы
    • небольшая сумма кредита;
    • требуется заявление на открытие вклада;
    • высокая ставка;
    • первоначальный взнос - от 30%;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • для легковых автомобилей максимальная сумма кредита 350 тыс. рублей;
    • ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    06.02.2019 13:30
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Подержанное авто (без КАСКО)» в 121 городе России

Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
(846) 276-44-11

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