Новый автомобиль (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
шаг - 6 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—4 000 000
ограничивается платежеспособностью заемщика
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
13,9—16,9%
зависит от первоначального взноса и срока кредита
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—68 лет
на момент погашения кредита; если возраст заемщика 65-68 лет обязательно оформление личного страхования
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Предоставляется на приобретение нового легкового либо грузового автотранспорта, автобусов, спецтехники, сельскохозяйственной техники отечественного или импортного производства.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- не требуется страхование КАСКО;
- личное страхование не влияет на ставку
- требуется поручительство супруга(и) при наличии;
- подтверждение дохода только с помощью справки 2-НДФЛ;
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита
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Дата актуализации
13.02.2019 16:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль (без КАСКО)» в 26 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
в вашем городе
Краснодар
(861) 259-66-56