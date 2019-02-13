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Юг-Инвестбанк, автокредит

Автовторичка

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 5/10 лет на момент оформления кредита для отечественных легковых автомобилей/иномарок; до 15 лет для грузовых авто, автобусов, спецтехники
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
    шаг - 6 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—4 000 000
    ограничивается платежеспособностью заявителя
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    13,9—17,9%
    зависит от срока кредита
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—68 лет
    на момент погашения кредита; если возраст заемщика 65-68 лет обязательно оформление личного страхования
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Предоставляется на приобретение подержанного легкового либо грузового автотранспорта, автобусов, спецтехники, сельскохозяйственной техники отечественного или импортного производства.
    Максимальный срок рассмотрения заявки — 2 рабочих дня.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • подтверждение дохода только с помощью справки 2-НДФЛ;
    • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
    • требуется поручительство супруга (-ги), при наличии
    Особые ограничения
    • в случае приобретения сельскохозяйственной техники оформление КАСКО не требуется;
    • для лиц старше 25 лет при первоначальном взносе от 50% оформление КАСКО не требуется;
    • при приобретении авто у частного лица первоначальный взнос не менее 50%
  • Дата актуализации
    13.02.2019 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автовторичка» в 26 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(861) 259-66-56

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