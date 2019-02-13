Автовторичка (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 5/10 лет на момент оформления кредита для отечественных легковых автомобилей/иномарок; до 15 лет для грузовых авто, автобусов, спецтехники

Срок кредита 6 мес.—5 лет

шаг - 6 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

ограничивается платежеспособностью заявителя

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,4—18,4%

зависит от срока кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

на момент погашения кредита; если возраст заемщика 65-68 лет обязательно оформление личного страхования

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Предоставляется на приобретение нового легкового либо грузового автотранспорта, автобусов, спецтехники, сельскохозяйственной техники отечественного или импортного производства.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется поручительство супруга(и), при наличии; подтверждение дохода только с помощью справки 2-НДФЛ; требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита Особые ограничения при приобретении авто у частного лица первоначальный взнос не менее 50%

Дата актуализации 13.02.2019 16:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автовторичка (без КАСКО)» в 26 городах России

Справочная информация АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк» Адрес 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113 Отделения и банкоматы в вашем городе Краснодар Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте Телефоны (861) 259-66-56

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