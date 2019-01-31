На новые автомобили

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—6 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 12,9—14,9%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 1 п. п. если доход заемщика либо его супруга подтверждается справкой по форме Банка; + 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; + 2 п. п. без согласия супруга(-и); + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды; + 5 п. п. при нарушении разрешенного использования залогового автомобиля

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

для женщин до 60 лет (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия На новые иномарки действует программа с отсрочкой платежа со ставками 12,5—13,9% годовых. Минимальная сумма кредита — 200 тыс. руб., срок — 2 или 3 года. Возраст — от 25 до 60 (55 для женщин) лет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; крупная сумма кредита; предоставляется ИП; возможность включить стоимость КАСКО и доп. оборудования в сумму кредита; погашение кредита дифференцированными платежами; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; требуется согласие супруга(и) на получение кредита; требуется наличие стационарного телефона; требуется регистрация и место работы в регионе выдачи кредита; требуется заключение договора банковского счета Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. если доход заемщика либо его супруга подтверждается справкой по форме Банка; ставка выше на 2 п. п. без согласия супруга(-и); ставка выше на 5 п. п. при нарушении разрешенного использования залогового автомобиля; ставка выше на 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; ставка выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; ставка выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды; мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет; до оформления кредита с заемщика взимается единовременный платеж в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в Региональную общественную организацию «Татарстанское Республиканское объединение ветеранов безопасности дорожного движения

Дата актуализации 31.01.2019 14:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новые автомобили» в 3 городах России

Справочная информация АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк» Адрес 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23 ОГРН 1021600000256 Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 42 Банкоматы 60 посмотреть на карте Телефоны (843) 299-11-11

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