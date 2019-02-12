Новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту от 17,25%

— 4,5 п. п. с личным страхованием; — 0,5 п. п. для зарплатных/ надежных клиентов

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Приобретаемый автомобиль может быть категории «В», «С», «D», «Прицеп».

К «надежным» клиентам относятся клиенты с положительной кредитной историей по действующему/погашенному кредиту в АО «Россельхозбанк», действующему/действовавшему не менее 12 календарных месяцев до даты подачи заявки на кредит/до дня его погашения, и положительной кредитной историей в других банках.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; наличие скидки к ставке для клиентов с положительной кредитной историей ( в т.ч. в других банках) Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования; рассмотрение заявки до 4 рабочих дней; банк не раскрывает максимальную процентную ставку Особые ограничения с личным страхованием ставка ниже на 4,5 п. п.; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 0,5 п. п. для зарплатных/ надежных клиентов

Дата актуализации 12.02.2019 14:32 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Новый автомобиль» в 1127 городах России

Справочная информация АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Адрес 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3 Сайт www.rshb.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 35 Банкоматы 56 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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