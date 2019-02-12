Новый автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
от 17,25%
— 4,5 п. п. с личным страхованием; — 0,5 п. п. для зарплатных/ надежных клиентов
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
на момент окончания срока кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Приобретаемый автомобиль может быть категории «В», «С», «D», «Прицеп».
К «надежным» клиентам относятся клиенты с положительной кредитной историей по действующему/погашенному кредиту в АО «Россельхозбанк», действующему/действовавшему не менее 12 календарных месяцев до даты подачи заявки на кредит/до дня его погашения, и положительной кредитной историей в других банках.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- наличие скидки к ставке для клиентов с положительной кредитной историей ( в т.ч. в других банках)
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка без личного страхования;
- рассмотрение заявки до 4 рабочих дней;
- банк не раскрывает максимальную процентную ставку
- с личным страхованием ставка ниже на 4,5 п. п.;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка ниже на 0,5 п. п. для зарплатных/ надежных клиентов
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Дата актуализации
12.02.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль» в 1127 городах России
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
в вашем городе
Москва
8 800 100-01-00
— единая справочная служба