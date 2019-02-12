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Россельхозбанк, автокредит

Новый автомобиль

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    от 17,25%
    — 4,5 п. п. с личным страхованием; — 0,5 п. п. для зарплатных/ надежных клиентов
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент окончания срока кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Приобретаемый автомобиль может быть категории «В», «С», «D», «Прицеп».
    К «надежным» клиентам относятся клиенты с положительной кредитной историей по действующему/погашенному кредиту в АО «Россельхозбанк», действующему/действовавшему не менее 12 календарных месяцев до даты подачи заявки на кредит/до дня его погашения, и положительной кредитной историей в других банках.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика;
    • возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
    • наличие скидки к ставке для клиентов с положительной кредитной историей ( в т.ч. в других банках)
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • повышенная ставка без личного страхования;
    • рассмотрение заявки до 4 рабочих дней;
    • банк не раскрывает максимальную процентную ставку
    Особые ограничения
    • с личным страхованием ставка ниже на 4,5 п. п.;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка ниже на 0,5 п. п. для зарплатных/ надежных клиентов
  • Дата актуализации
    12.02.2019 14:32
Оформить кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль» в 1127 городах России

Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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