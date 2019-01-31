На новый автомобиль
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
-
Срок кредита
1 год—7 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
100 000—3 000 000
до 2 млн рублей при первоначальном взносе до 20%
-
Минимальный первоначальный взнос
0%
-
Cтавка по кредиту
14,9—17,9%
зависит от размера первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО; — 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
-
Подтверждение дохода
не требуется
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
3 месяца
-
Стаж работы общий
2 года
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможно погашение кредита дифференцированными платежами;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- предоставляется ИП;
- длительный срок кредитования
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется постоянная регистрация на территории г. Тулы, Тульской обл., г. Москвы, Московской обл.;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- в качестве дополнительного обеспечения по решению банка может использоваться поручительство физического и(или) юридического лица, если заемщик состоит в зарегистрированном браке поручителем выступает супруг(а);
- ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии личного страхования;
- ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования;
- ставка выше на 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО;
- максимальная сумма кредита при первоначальном взносе до 20% - 2 млн рублей;
- банк может запросить дополнительные документы для принятия решения о предоставлении кредита
-
Дата актуализации
31.01.2019 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль» в 3 городах России
Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
в вашем городе
Тула
(4872) 233-15-76