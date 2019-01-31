На новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 2 млн рублей при первоначальном взносе до 20%

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 14,9—17,9%

зависит от размера первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО; — 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 2 года

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможно погашение кредита дифференцированными платежами; альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется ИП; длительный срок кредитования Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация на территории г. Тулы, Тульской обл., г. Москвы, Московской обл.; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения в качестве дополнительного обеспечения по решению банка может использоваться поручительство физического и(или) юридического лица, если заемщик состоит в зарегистрированном браке поручителем выступает супруг(а); ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии личного страхования; ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования; ставка выше на 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО; максимальная сумма кредита при первоначальном взносе до 20% - 2 млн рублей; банк может запросить дополнительные документы для принятия решения о предоставлении кредита

Дата актуализации 31.01.2019 13:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новый автомобиль» в 3 городах России

Справочная информация ПАО «Спиритбанк» Адрес 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а Отделения и банкоматы в вашем городе Тула Отделения 2 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны (4872) 233-15-76

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