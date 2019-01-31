Вход
Спиритбанк, автокредит

На подержанный автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до момента погашения кредита не более 10 лет для отечественных марок, не более 15 лет для иностранных марок
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—2 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    16,9—19,9%
    — 3 п. п. при наличии личного страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО; — 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    2 года
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • длительный срок кредитования;
    • возможно погашение кредита дифференцированными платежами
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация на территории г. Тулы, Тульской обл., г. Москвы, Московской обл.;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • в качестве дополнительного обеспечения по решению банка может использоваться поручительство физического и(или) юридического лица, если заемщик состоит в зарегистрированном браке поручителем выступает супруг(а);
    • ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка выше на 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО;
    • ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования;
    • банк может запросить дополнительные документы для принятия решения о предоставлении кредита
  • Дата актуализации
    31.01.2019 13:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На подержанный автомобиль» в 3 городах России

Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
Адрес
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тула
Отделения 2 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(4872) 233-15-76

Вернуться на страницу поиска автокредитов 494