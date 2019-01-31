На подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до момента погашения кредита не более 10 лет для отечественных марок, не более 15 лет для иностранных марок

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,9—19,9%

— 3 п. п. при наличии личного страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО; — 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 2 года

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; длительный срок кредитования; возможно погашение кредита дифференцированными платежами Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация на территории г. Тулы, Тульской обл., г. Москвы, Московской обл.; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения в качестве дополнительного обеспечения по решению банка может использоваться поручительство физического и(или) юридического лица, если заемщик состоит в зарегистрированном браке поручителем выступает супруг(а); ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО; ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования; банк может запросить дополнительные документы для принятия решения о предоставлении кредита

Дата актуализации 31.01.2019 13:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На подержанный автомобиль» в 3 городах России

Справочная информация ПАО «Спиритбанк» Адрес 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а Отделения и банкоматы в вашем городе Тула Отделения 2 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны (4872) 233-15-76

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