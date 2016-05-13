Автомобили

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Возраст транспортного средства не старше 1 года на момент выдачи кредита

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

до 100% стоимости автомобиля при сумме кредита менее 700 тыс.; до 85% стоимости автомобиля при сумме кредита более 700 тыс.

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 13—16,5%

определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока кредита, кредитной истории, возраста и типа авто, первоначального взноса, страхования жизни, условий оформления КАСКО

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

до 70 лет с поручителем

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 1 месяц

Особые условия Оплата кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами. Условия действуют при покупке автомобиля у официального дилера в салонах-партнерах банка.

Возможно оформление кредита с остаточным платежом, по которому погашение от 20% до 50% от стоимости автомобиля осуществляется в конце срока кредита.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок кредитования; подтверждение дохода не требуется; в сумму кредита возможно включение стоимости дополнительного оборудования (не более 20% от стоимости автомобиля); возможно включение в сумму кредита стоимости КАСКО и страховки GAP; предоставляется пенсионерам; возможность получить кредит без первоначального взноса Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн руб.; при возрасте заемщика от 65 до 70 лет требуется поручительство физического лица; ставка определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока кредита, кредитной истории, возраста и типа авто, первоначального взноса, страхования жизни; кредитование без первоначального взноса возможно при сумме кредита до 700 тыс. рублей

Дата актуализации 01.02.2019 13:12

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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