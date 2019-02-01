Автомобили (подержанные)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 15 лет — для иномарок, до 12 лет — для отечественных автомобилей на момент погашения кредита в зависимости от суммы кредита
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—3 000 000
до 2 млн рублей при покупке автомобиля старше 1 года
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
13—24%
определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока кредита, кредитной истории, возраста и типа авто, первоначального взноса, страхования жизни, условий оформления КАСКО
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
от 25 лет при первоначальном взносе менее 10%; до 70 лет с поручительством
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
1 месяц
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Особые условия
Оплата кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами. Условия действуют при покупке автомобиля у официального дилера в салонах-партнерах банка.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсутствие комиссий;
- длительный срок кредитования;
- подтверждение дохода не требуется;
- в сумму кредита возможно включение стоимости дополнительного оборудования (не более 20% от стоимости автомобиля);
- возможно включение в сумму кредита стоимости КАСКО и страховки GAP;
- предоставляется пенсионерам;
- возможность оформить кредит без первоначального взноса
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- высокая ставка
- ставка определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока кредита, кредитной истории, возраста и типа авто, первоначального взноса, страхования жизни;
- при возрасте заемщика от 65 до 70 лет требуется поручительство физического лица;
- подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн рублей;
- максимальная сумма кредита при покупке автомобиля старше 1 года - 2 млн рублей
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Дата актуализации
01.02.2019 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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