Автомобили (подержанные)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 15 лет — для иномарок, до 12 лет — для отечественных автомобилей на момент погашения кредита в зависимости от суммы кредита

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—3 000 000

до 2 млн рублей при покупке автомобиля старше 1 года

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 13—24%

определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока кредита, кредитной истории, возраста и типа авто, первоначального взноса, страхования жизни, условий оформления КАСКО

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

от 25 лет при первоначальном взносе менее 10%; до 70 лет с поручительством

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 1 месяц

Особые условия Оплата кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами. Условия действуют при покупке автомобиля у официального дилера в салонах-партнерах банка.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие комиссий; длительный срок кредитования; подтверждение дохода не требуется; в сумму кредита возможно включение стоимости дополнительного оборудования (не более 20% от стоимости автомобиля); возможно включение в сумму кредита стоимости КАСКО и страховки GAP; предоставляется пенсионерам; возможность оформить кредит без первоначального взноса Минусы требуется страхование КАСКО; высокая ставка Особые ограничения ставка определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока кредита, кредитной истории, возраста и типа авто, первоначального взноса, страхования жизни; при возрасте заемщика от 65 до 70 лет требуется поручительство физического лица; подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн рублей; максимальная сумма кредита при покупке автомобиля старше 1 года - 2 млн рублей

Дата актуализации 01.02.2019 13:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автомобили (подержанные)» в 30 городах России

Справочная информация ПАО «БыстроБанк» Адрес 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-22-65 — единая справочная служба

4 858