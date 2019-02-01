Вход
БыстроБанк, автокредит

Автомобили (подержанные)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 15 лет — для иномарок, до 12 лет — для отечественных автомобилей на момент погашения кредита в зависимости от суммы кредита
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—3 000 000
    до 2 млн рублей при покупке автомобиля старше 1 года
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    13—24%
    определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока кредита, кредитной истории, возраста и типа авто, первоначального взноса, страхования жизни, условий оформления КАСКО
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    от 25 лет при первоначальном взносе менее 10%; до 70 лет с поручительством
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    1 месяц
  • Особые условия
    Оплата кредита осуществляется ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами. Условия действуют при покупке автомобиля у официального дилера в салонах-партнерах банка.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсутствие комиссий;
    • длительный срок кредитования;
    • подтверждение дохода не требуется;
    • в сумму кредита возможно включение стоимости дополнительного оборудования (не более 20% от стоимости автомобиля);
    • возможно включение в сумму кредита стоимости КАСКО и страховки GAP;
    • предоставляется пенсионерам;
    • возможность оформить кредит без первоначального взноса
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • ставка определяется индивидуально в зависимости от суммы и срока кредита, кредитной истории, возраста и типа авто, первоначального взноса, страхования жизни;
    • при возрасте заемщика от 65 до 70 лет требуется поручительство физического лица;
    • подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн рублей;
    • максимальная сумма кредита при покупке автомобиля старше 1 года - 2 млн рублей
  • Дата актуализации
    01.02.2019 13:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автомобили (подержанные)» в 30 городах России

Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-22-65 — единая справочная служба

Вернуться на страницу поиска автокредитов 4 858