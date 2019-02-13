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Сетелем Банк, автокредит

Стандартный

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    2 года—5 лет
    для автомобилей Foton минимальный срок кредита 12 месяцев, для новых легковых коммерческих автомобилей максимальный срок кредита 48 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—4 000 000
    с подтверждением дохода до 4 млн рублей при покупке иностранных автомобилей и до 3 млн рублей при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton; без подтверждения дохода до 2 млн рублей при покупке иностранных автомобилей и до 1,5 млн рублей при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    16,5—16,8%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—75 лет
    на дату окончания срока кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • без подтверждения дохода до 2 млн рублей при покупке иностранных автомобилей и до 1,5 млн рублей при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton;
    • с подтверждением дохода первоначальный взнос - от 25% при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton;
    • без подтверждения дохода первоначальный взнос - от 30% при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
    • автомобили китайских марок: BAW, BRILLIANCE, BYD, CHERY, FAW, FOTON, GEELY, GREAT WALL, HAIMA, LIFAN, CHANGAN, CHANGFENG, JAC, LUXGEN, DONGFENG, HAVAL, JINBEI, ZOTYE
  • Дата актуализации
    13.02.2019 12:30
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Стандартный» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «Сетелем Банк»
Адрес
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
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Телефоны
8 (495) 644-33-44

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