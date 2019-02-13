Стандартный
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
2 года—5 лет
для автомобилей Foton минимальный срок кредита 12 месяцев, для новых легковых коммерческих автомобилей максимальный срок кредита 48 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—4 000 000
с подтверждением дохода до 4 млн рублей при покупке иностранных автомобилей и до 3 млн рублей при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton; без подтверждения дохода до 2 млн рублей при покупке иностранных автомобилей и до 1,5 млн рублей при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
16,5—16,8%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—75 лет
на дату окончания срока кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- без подтверждения дохода до 2 млн рублей при покупке иностранных автомобилей и до 1,5 млн рублей при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton;
- с подтверждением дохода первоначальный взнос - от 25% при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton;
- без подтверждения дохода первоначальный взнос - от 30% при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
- автомобили китайских марок: BAW, BRILLIANCE, BYD, CHERY, FAW, FOTON, GEELY, GREAT WALL, HAIMA, LIFAN, CHANGAN, CHANGFENG, JAC, LUXGEN, DONGFENG, HAVAL, JINBEI, ZOTYE
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Дата актуализации
13.02.2019 12:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Стандартный» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Сетелем Банк»
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
в вашем городе
Москва
8 (495) 644-33-44