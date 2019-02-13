Стандартный

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Экспресс-кредит да

Срок кредита 2 года—5 лет

для автомобилей Foton минимальный срок кредита 12 месяцев, для новых легковых коммерческих автомобилей максимальный срок кредита 48 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

с подтверждением дохода до 4 млн рублей при покупке иностранных автомобилей и до 3 млн рублей при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton; без подтверждения дохода до 2 млн рублей при покупке иностранных автомобилей и до 1,5 млн рублей при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16,5—16,8%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—75 лет

на дату окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения без подтверждения дохода до 2 млн рублей при покупке иностранных автомобилей и до 1,5 млн рублей при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton; с подтверждением дохода первоначальный взнос - от 25% при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton; без подтверждения дохода первоначальный взнос - от 30% при покупке отечественных автомобилей, автомобилей китайских марок и Foton; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке; автомобили китайских марок: BAW, BRILLIANCE, BYD, CHERY, FAW, FOTON, GEELY, GREAT WALL, HAIMA, LIFAN, CHANGAN, CHANGFENG, JAC, LUXGEN, DONGFENG, HAVAL, JINBEI, ZOTYE

Дата актуализации 13.02.2019 12:30 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Стандартный» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Сетелем Банк» Адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 (495) 644-33-44

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