На покупку автомобилей Land Rover / Jaguar

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Jaguar Land Rover

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 8 000 000

стоимость автомобиля — от 1,2 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 15,9%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Возможен кредит с отсрочкой платежа, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер последнего платежа без учета начисленных процентов — 50% от стоимости автомобиля. Минимальный первоначальный взнос — 20%, срок — до 3 лет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; низкая ставка; первоначальный взнос - от 10%; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; минимальная стоимость автомобиля - 1,2 млн рублей; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 1,5 млн. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей;при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4,8 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6,5 млн рублей; требуется поручительство супруга/супруги только в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода

Дата актуализации 11.02.2019 14:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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