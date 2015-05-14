Chrysler, Jeep
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
- Chrysler
- Jeep
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Срок кредита
2 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—6 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
14—15,5%
+ 1 п. п. без подтверждения дохода
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Для автомобилей Jeep Cherokee, Compass действует специальная программа со ставкой от 6,5% до 13,5%; первоначальный взнос — от 30%. При наличии страхования GAP ставка ниже на 1—2,5 п. п.
Возможна выдача кредита на автомобиль с «отложенным платежом» равным 20—35% от стоимости автомобиля под 15% годовых, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- рассмотрение заявки от 30 минут
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие вклада
- подтверждение дохода не требуется, если сумма кредита до 1 млн руб. или сумма кредита до 1,2 млн руб. при первоначальном взносе от 40% стоимости автомобиля;
- ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода
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Дата актуализации
06.02.2019 17:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Chrysler, Jeep» в 121 городе России
Справочная информация
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