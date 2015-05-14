Вход
Русфинанс Банк, автокредит

Chrysler, Jeep

Оформить кредит
Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    • Chrysler
    • Jeep
  • Срок кредита
    2 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—6 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    14—15,5%
    + 1 п. п. без подтверждения дохода
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Для автомобилей Jeep Cherokee, Compass действует специальная программа со ставкой от 6,5% до 13,5%; первоначальный взнос — от 30%. При наличии страхования GAP ставка ниже на 1—2,5 п. п.
    Возможна выдача кредита на автомобиль с «отложенным платежом» равным 20—35% от стоимости автомобиля под 15% годовых, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
    • рассмотрение заявки от 30 минут
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется заявление на открытие вклада
    Особые ограничения
    • подтверждение дохода не требуется, если сумма кредита до 1 млн руб. или сумма кредита до 1,2 млн руб. при первоначальном взносе от 40% стоимости автомобиля;
    • ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода
  • Дата актуализации
    06.02.2019 17:58
Оформить кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Chrysler, Jeep» в 121 городе России

Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 276-44-11

Вернуться на страницу поиска автокредитов 2 619