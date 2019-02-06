Fiat Finance

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Fiat

Экспресс-кредит да

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 8,7—14,3%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; −2—2,03 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Тарифный план распространяется на базовые модели Fiat Doblo, Fiat Ducato, Fiat Fullback

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется подтверждение дохода; возможность включить стоимость КАСКО и дополнительного оборудования в сумму кредита; срок рассмотрения заявки от 30 минут; максимальная сумма кредита не ограничена Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения при сумме кредита до 1 млн рублей либо сумме кредита менее 1,2 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере 40% подтверждение дохода не требуется; ставка ниже на 2-2,03 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 06.02.2019 14:38 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Fiat Finance» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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