Fiat Finance
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Fiat
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
2 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
8,7—14,3%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; −2—2,03 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Тарифный план распространяется на базовые модели Fiat Doblo, Fiat Ducato, Fiat Fullback
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО и дополнительного оборудования в сумму кредита;
- срок рассмотрения заявки от 30 минут;
- максимальная сумма кредита не ограничена
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие вклада;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- при сумме кредита до 1 млн рублей либо сумме кредита менее 1,2 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере 40% подтверждение дохода не требуется;
- ставка ниже на 2-2,03 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
06.02.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Fiat Finance» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11