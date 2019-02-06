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Русфинанс Банк, автокредит

Fiat Finance

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    Fiat
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    2 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 50 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    8,7—14,3%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; −2—2,03 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Тарифный план распространяется на базовые модели Fiat Doblo, Fiat Ducato, Fiat Fullback
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется подтверждение дохода;
    • возможность включить стоимость КАСКО и дополнительного оборудования в сумму кредита;
    • срок рассмотрения заявки от 30 минут;
    • максимальная сумма кредита не ограничена
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется заявление на открытие вклада;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • при сумме кредита до 1 млн рублей либо сумме кредита менее 1,2 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере 40% подтверждение дохода не требуется;
    • ставка ниже на 2-2,03 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    06.02.2019 14:38
Оформить кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Fiat Finance» в 121 городе России

Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
(846) 276-44-11

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