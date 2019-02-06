ЛАДА ФИНАНС (LADA FINANCE)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства отечественный новый

Марка, модель Lada

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—6 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 13,9—14,9%

зависит от первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования или страхования GAP; + 1 п. п. без подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Также возможно получение кредита с остаточным платежом, равным 20—50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца.Максимальный размер отложенного платежа зависит от модели авто: 50% для Largus и Xray, 45% для Priora, Granta, Kalina Vesta, 40% для 4X4 и Urban.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; срок рассмотрения заявки от 30 минут Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн руб; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования и GAP; ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода

Дата актуализации 06.02.2019 17:59 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «ЛАДА ФИНАНС (LADA FINANCE)» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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