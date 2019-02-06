Volkswagen Credit Express до 2,5 млн

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Volkswagen

Экспресс-кредит да

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—6 500 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 12,9—14,9%

зависит от первоначального взноса; − 4 п. п. при наличии личного страхования; − 4 п. п. при наличии страхования GAP;+ 1 п. п. без подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Возможна выдача кредита на автомобиль по ставке от 12.9% до 14.9% годовых по программе с «отложенным платежом» равным 20—50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Снизить процентную ставку на 3 п. п. возможно за счет оформления личного страхования. Варианты погашения отложенной суммы: погасить отложенную сумму за счет собственных средств; сдать автомобиль дилеру по программе «Trade-In» в зачет стоимости покупки нового автомобиля; воспользоваться автоматической пролонгацией кредита.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; рассмотрение заявки от 30 минут Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; повышенная ставка при отсутствии личного страхования и страхования GAP Особые ограничения при сумме кредита до 1 млн рублей либо сумме кредита менее 1,2 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере 40% подтверждение дохода не требуется; ставка ниже на 4 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 4 п. п. при наличии страхования GAP; ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода

Дата актуализации 06.02.2019 18:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Volkswagen Credit Express до 2,5 млн» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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