Универсал-авто (подержанный)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 7 лет для отечественных автомобилей, до 10 лет для иномарок на момент погашения кредита; до 5 лет на момент получения кредита

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,5—15,5%

зависит от срока кредита; + 3 п. п.при отсутствии пролонгации КАСКО; + 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 0,5—1% от суммы кредита (мин. — 20 руб., макс. — 1 500 руб.) за перевод средств на счет автосалона

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—62 года

до 57 лет для женщин (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; личное страхование не влияет на ставку; низкая ставка Минусы требуется страхование КАСКО; супруга(супруг) обязательно является созаемщиком (при наличии); требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона Особые ограничения при отсутствии пролонгации КАСКО ставки выше на 3 п. п.; ставка выше на 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя; взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон в размере 0,5-1% от суммы кредита (мин. - 20 руб., макс. - 1 500 руб.); для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 13.02.2019 17:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Универсал-авто (подержанный)» в 9 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Адрес 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 ОГРН 1021600000289 Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 16 Банкоматы 18 посмотреть на карте Телефоны (843) 293-93-93

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