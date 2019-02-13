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Энергобанк, автокредит

Эконом-авто подержанный

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 7 лет для отечественных автомобилей; до 10 лет для иномарок; до 5 лет на момент получения кредита
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    14—15%
    зависит от срока кредита; + 3 п. п.при отсутствии пролонгации КАСКО; + 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    0,5—1% от суммы кредита (мин. — 20 руб., макс. — 1 500 руб.) за перевод денег в автосалон
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—62 года
    до 57 для женщин (на момент погашения кредита)
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая ставка;
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • не требуется подтверждение дохода;
    • рассмотрение заявки не более 1 рабочего дня;
    • возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • низкая ставка
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • супруга(супруг) обязательно является созаемщиком (при наличии);
    • первоначальный взнос - от 30%;
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
    • взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона
    Особые ограничения
    • при отсутствии пролонгации КАСКО ставки выше на 3 п. п.;
    • ставка выше на 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя;
    • взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон в размере 0,5-1% от суммы кредита (мин. - 20 руб., макс. - 1 500 руб.);
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
  • Дата актуализации
    13.02.2019 17:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Эконом-авто подержанный» в 9 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
ОГРН
1021600000289
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