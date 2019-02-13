Экспресс-авто подержанный

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

Минимальный первоначальный взнос 50%

Cтавка по кредиту 13,5—14,5%

зависит от срока кредита; + 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 0,5—1% от суммы кредита (мин. — 20 руб., макс. — 1 500 руб.) за перевод денежных средств в автосалон

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—62 года

до 57 лет для женщин (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия В рамках акции «Автокредит оформить просто» не требуется предоставление справок о доходах при первоначальном взносе от 50%

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; не требуется страхование КАСКО; не требуется подтверждение дохода; максимальная сумма кредита не ограничена; рассмотрение заявки - не более 1 рабочего дня; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; личное страхование не влияет на ставку; низкая ставка Минусы первоначальный взнос - от 50%%; супруга(супруг) обязательно является созаемщиком (при наличии); требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. для ИП, учредителей и/или владельцев 50% и более акций/долей в уставном капитале общества-работодателя; взимается комиссия за перевод денежных средств в автосалон в размере 0,5-1% от суммы кредита (мин. - 20 руб., макс. - 1 500 руб.); для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 13.02.2019 17:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Экспресс-авто подержанный» в 9 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» Адрес 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52 ОГРН 1021600000289 Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 16 Банкоматы 18 посмотреть на карте Телефоны (843) 293-93-93

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