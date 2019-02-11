Новый мотоцикл

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства мотоцикл мототранспорт

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—2 000 000

стоимость мотоцикла — до 1,2 млн рублей

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 15,9%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; может потребоваться поручительство физического лица; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения стоимость мотоцикла - до 1,2 млн рублей; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; требуется поручительство супруга/супруги в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости мотоцикла и сумме кредита не более 1,5 млн. рублей

Дата актуализации 11.02.2019 13:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Новый мотоцикл» в 34 городах России

Справочная информация АО «ЮниКредит Банк» Адрес 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ОГРН 1027739082106 Сайт www.unicreditbank.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 33 Банкоматы 34 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-10-20 — единая справочная служба

3 068