АвтоПлюс

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства на момент погашения кредита: для ТС отечественных марок — не более 15 лет; для ТС иностранных марок — не более 18 лет

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—7 лет

шаг - 1 год

Валюта рубли

Сумма кредита 30 000—4 500 000

зависит от первоначального взноса: при его отсутствии — до 700 тыс. руб.; при 10% — до 1,5 млн руб.; при 30% — до 3,5 млн руб.

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 20—24,4%

зависит от типа автомобиля, срока кредита, первоначального взноса и кредитоспособности заемщика

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредита; первоначальный взнос не требуется; альтернативные способы подтверждения дохода; страховые премии можно включить в сумму кредита; возможность приобретения автомобиля у частного лица; страхование КАСКО не требуется Минусы высокая ставка Особые ограничения при возрасте авто от 9 до 15 лет минимальный первоначальный взнос — 20%; если сумма кредита превышает 1,5 млн. руб., требуются документы, подтверждающие доход; максимальная сумма кредита для ТС старше 15 лет - 300 тыс. руб.; при кредитовании без первоначального взноса сумма кредита до 700 тыс. руб.

Дата актуализации 12.02.2019 15:05 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «АвтоПлюс» в 6 городах России

Справочная информация ПАО «Плюс Банк» Адрес 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-23-72 — единая справочная служба

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