АвтоПлюс
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
на момент погашения кредита: для ТС отечественных марок — не более 15 лет; для ТС иностранных марок — не более 18 лет
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
1 год—7 лет
шаг - 1 год
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
30 000—4 500 000
зависит от первоначального взноса: при его отсутствии — до 700 тыс. руб.; при 10% — до 1,5 млн руб.; при 30% — до 3,5 млн руб.
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
20—24,4%
зависит от типа автомобиля, срока кредита, первоначального взноса и кредитоспособности заемщика
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредита;
- первоначальный взнос не требуется;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- страховые премии можно включить в сумму кредита;
- возможность приобретения автомобиля у частного лица;
- страхование КАСКО не требуется
Особые ограничения
- высокая ставка
- при возрасте авто от 9 до 15 лет минимальный первоначальный взнос — 20%;
- если сумма кредита превышает 1,5 млн. руб., требуются документы, подтверждающие доход;
- максимальная сумма кредита для ТС старше 15 лет - 300 тыс. руб.;
- при кредитовании без первоначального взноса сумма кредита до 700 тыс. руб.
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Дата актуализации
12.02.2019 15:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «АвтоПлюс» в 6 городах России
Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
в вашем городе
Москва
8 800 200-23-72
— единая справочная служба