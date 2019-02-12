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Плюс Банк, автокредит

АвтоПлюс

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Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    на момент погашения кредита: для ТС отечественных марок — не более 15 лет; для ТС иностранных марок — не более 18 лет
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
    шаг - 1 год
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    30 000—4 500 000
    зависит от первоначального взноса: при его отсутствии — до 700 тыс. руб.; при 10% — до 1,5 млн руб.; при 30% — до 3,5 млн руб.
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    20—24,4%
    зависит от типа автомобиля, срока кредита, первоначального взноса и кредитоспособности заемщика
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • длительный срок кредита;
    • первоначальный взнос не требуется;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • страховые премии можно включить в сумму кредита;
    • возможность приобретения автомобиля у частного лица;
    • страхование КАСКО не требуется
    Минусы
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • при возрасте авто от 9 до 15 лет минимальный первоначальный взнос — 20%;
    • если сумма кредита превышает 1,5 млн. руб., требуются документы, подтверждающие доход;
    • максимальная сумма кредита для ТС старше 15 лет - 300 тыс. руб.;
    • при кредитовании без первоначального взноса сумма кредита до 700 тыс. руб.
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:05
Оформить кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «АвтоПлюс» в 6 городах России

Справочная информация
ПАО «Плюс Банк»
Адрес
109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-23-72 — единая справочная служба

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