Ак Барс — Максимум (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 16,5—17,5%

— 1 п. п. при наличии личного страхования; — 1 п. п. при наличии зарплатной карты банка

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; снижение ставки для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке в течение последних 2-х лет на дату подачи кредитной заявки в банк Минусы требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита; высокая ставка; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования и потери трудоспособности; ставка ниже на 1 п. п. при наличии зарплатной карты банка; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; в рамках программы «АК БАРС – Доверие» ставка ниже на 1 п. п. для клиентов с положительной кредитной историей в других банках в течение последних 2-х лет на дату подачи кредитной заявки

Дата актуализации 31.01.2019 17:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Ак Барс — Максимум (без КАСКО)» в 93 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс» Адрес 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 Сайт www.akbars.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-53-03 — единая справочная служба

3 138