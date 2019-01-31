Ак Барс — Максимум (без КАСКО)
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
-
Срок кредита
1 год—5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
от 100 000
максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика
-
Минимальный первоначальный взнос
15%
-
Cтавка по кредиту
16,5—17,5%
— 1 п. п. при наличии личного страхования; — 1 п. п. при наличии зарплатной карты банка
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- справка по форме банка
- не требуется
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
-
Особые условия
Погашение — аннуитет.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- снижение ставки для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке в течение последних 2-х лет на дату подачи кредитной заявки в банк
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
- высокая ставка;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования и потери трудоспособности;
- ставка ниже на 1 п. п. при наличии зарплатной карты банка;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- в рамках программы «АК БАРС – Доверие» ставка ниже на 1 п. п. для клиентов с положительной кредитной историей в других банках в течение последних 2-х лет на дату подачи кредитной заявки
-
Дата актуализации
31.01.2019 17:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Ак Барс — Максимум (без КАСКО)» в 93 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
в вашем городе
Москва
8 800 200-53-03
— единая справочная служба