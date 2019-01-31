Ак Барс — Максимум на подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства на момент возврата кредита на иностранные ТС — до 9 лет, на отечественные ТС — до 5 лет

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 23,5—25,5%

— 1 п. п. при наличии личного страхования; — 1 п. п. при наличии зарплатной карты банка

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; снижение ставки для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке в течение последних 2-х лет на дату подачи кредитной заявки в банк Минусы повышенная ставка без страхования КАСКО; требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 1 п. п. при наличии зарплатной карты банка ставка ниже на 1 п. п. при условии страхования жизни и потери трудоспособности; в рамках программы «АК БАРС – Доверие» ставка ниже на 1 п. п. для клиентов с положительной кредитной историей в других банках в течение последних 2-х лет на дату подачи кредитной заявки

Дата актуализации 31.01.2019 17:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Ак Барс — Максимум на подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 93 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс» Адрес 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1 Сайт www.akbars.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-53-03 — единая справочная служба

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