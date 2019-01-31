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Ак Барс, автокредит

Ак Барс — Максимум на подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    на момент возврата кредита на иностранные ТС — до 9 лет, на отечественные ТС — до 5 лет
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    23,5—25,5%
    — 1 п. п. при наличии личного страхования; — 1 п. п. при наличии зарплатной карты банка
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется страхование КАСКО;
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • снижение ставки для заемщиков с положительной кредитной историей в любом банке в течение последних 2-х лет на дату подачи кредитной заявки в банк
    Минусы
    • повышенная ставка без страхования КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 1 п. п. при наличии зарплатной карты банка
    • ставка ниже на 1 п. п. при условии страхования жизни и потери трудоспособности;
    • в рамках программы «АК БАРС – Доверие» ставка ниже на 1 п. п. для клиентов с положительной кредитной историей в других банках в течение последних 2-х лет на дату подачи кредитной заявки
  • Дата актуализации
    31.01.2019 17:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Ак Барс — Максимум на подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 93 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
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Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба

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