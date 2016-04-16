Ford Credit (Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Focus, Ford EcoSport, Ford Fiesta)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Ford

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

без подтверждения дохода до 2 млн руб. (кроме модели Ford Explorer)

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16—16,4%

зависит от первоначального взноса, срока кредита, модели автомобиля, пакета предоставленных документов

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—75 лет

на дату окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Особые условия Программа действует на автомобили Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Focus, Ford EcoSport, Ford Fiesta.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; отсутствие комиссий; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения сумма кредита без подтверждения дохода до 2 млн. руб. ( кроме модели Ford Explorer ), первоначальный взнос от - 30%

Дата актуализации 13.02.2019 12:34 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Ford Credit (Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford Explorer, Ford Focus, Ford EcoSport, Ford Fiesta)» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Сетелем Банк» Адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 (495) 644-33-44

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