АвтоЛайт
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
16,4%
— 1,5 п. п. при наличии личного страхования при первоначальном взносе до 40%; — 2 п. п. при наличии личного страхования при первоначальном взносе от 40%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- не требуется подтверждение дохода;
- возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
- возможность оформления автомобиля на поручителя;
- возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
- стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
- досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 1,5-2 п. п. при наличии личного страхования в зависимости от первоначального взноса
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Дата актуализации
12.02.2019 10:59