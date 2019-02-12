АвтоЛайт

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16,4%

— 1,5 п. п. при наличии личного страхования при первоначальном взносе до 40%; — 2 п. п. при наличии личного страхования при первоначальном взносе от 40%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; не требуется подтверждение дохода; возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя); возможность оформления автомобиля на поручителя; возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 1,5-2 п. п. при наличии личного страхования в зависимости от первоначального взноса

Дата актуализации 12.02.2019 10:59 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «АвтоЛайт» в 409 городах России

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