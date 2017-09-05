Коммерческий
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
9,5—17%
определяется индивидуально
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—66 лет
от 21 лет на момент предоставления кредита, до 66 лет на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- длительный срок кредитования
Особые ограничения
- срок рассмотрения заявки до 4-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
- заемщик должен заключить (в случае, если заемщиком выбран соответствующий вид страхования): договор страхования ТС / договор страхования «Дополнительная гарантия» / договор GAP страхования / договор иного вида страхования;
- кредит выдается на покупку машины марки ГАЗ категории В, С, разрешенная масса которых не превышает 10 тонн, категории D - ГАЗ NEXT A63R; A64R; A65R;А67R; А68R; А69R; марки УАЗ категории В (грузовые фургоны и их модификации);других марок категории С, разрешенная максимальная масса которых не превышает 7,5 тонн; бортовых автомобилей марок: Isuzu и модели Hyundai Porter, Ford Transit, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter
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Дата актуализации
06.02.2019 12:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Коммерческий» в 21 городе России
Справочная информация
АО «Банк «Союз»
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