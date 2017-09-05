Коммерческий

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 9,5—17%

определяется индивидуально

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—66 лет

от 21 лет на момент предоставления кредита, до 66 лет на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется подтверждение дохода; длительный срок кредитования Минусы срок рассмотрения заявки до 4-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке; заемщик должен заключить (в случае, если заемщиком выбран соответствующий вид страхования): договор страхования ТС / договор страхования «Дополнительная гарантия» / договор GAP страхования / договор иного вида страхования; кредит выдается на покупку машины марки ГАЗ категории В, С, разрешенная масса которых не превышает 10 тонн, категории D - ГАЗ NEXT A63R; A64R; A65R;А67R; А68R; А69R; марки УАЗ категории В (грузовые фургоны и их модификации);других марок категории С, разрешенная максимальная масса которых не превышает 7,5 тонн; бортовых автомобилей марок: Isuzu и модели Hyundai Porter, Ford Transit, Peugeot Boxer, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, Citroen Jumper, Fiat Ducato, Volkswagen Crafter

Дата актуализации 06.02.2019 12:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Коммерческий» в 21 городе России

Справочная информация АО «Банк «Союз» Адрес 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 9 Банкоматы 38 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-33-22 — единая справочная служба (495) 729-55-55

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