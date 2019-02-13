Партнерский (Hyundai, KIA)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Genesis Hyundai Kia

Экспресс-кредит да

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

до 2 млн рублей без подтверждения дохода

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,3—16,8%

зависит от первоначального взноса и пакета предоставленных документов

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—75 лет

на дату окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Особые условия Распространяется на все модели, за исключением Hyundai SantaFe, Hyundai Solaris, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson, Hyundai Elantra, Hyundai Creta, KIA Cee’d, KIA Soul, KIA Sportage, KIA Sorento, KIA Optima, KIA Rio, KIA Cerato, KIA Stinger.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика; рассмотрение заявки - 15 минут Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения без подтверждения дохода сумма кредита до 2 млн рублей; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 13.02.2019 13:24 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Партнерский (Hyundai, KIA)» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Сетелем Банк» Адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 (495) 644-33-44

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