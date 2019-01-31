На новый автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
2 года—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—6 500 000
до 3 млн рублей при первоначальном взносе до 20%
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
14,9—17,9%
зависит от первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО; — 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- подтверждение кредита дифференцированными платежами
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется поручительство супруга(и) заемщика, при наличии
- ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии личного страхования;
- ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования;
- ставка выше на 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации полиса КАСКО;
- максимальная сумма кредита при первоначальном взносе до 20% - 3 млн рублей
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Дата актуализации
31.01.2019 17:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль» в 14 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
в вашем городе
Альметьевск
8 800 200-92-22
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