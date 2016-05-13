Новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 30 000

максимальная сумма кредита определяется исходя из дохода заемщика

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 13,5—16%

зависит от срока кредита и первоначального взноса; − 2 п. п. при оформлении личного страхования; + 1 п. п. без подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—60 лет

55 для женщин, на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при оформлении личного страхования; ставка выше на 1 п. п. без подтверждения доходов заемщика; кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на карту банка

Дата актуализации 31.01.2019 14:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Новый автомобиль» в 15 городах России

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