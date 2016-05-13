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Банк Финсервис, автокредит

Новый автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 30 000
    максимальная сумма кредита определяется исходя из дохода заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    13,5—16%
    зависит от срока кредита и первоначального взноса; − 2 п. п. при оформлении личного страхования; + 1 п. п. без подтверждения дохода
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    22 года—60 лет
    55 для женщин, на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 2 п. п. при оформлении личного страхования;
    • ставка выше на 1 п. п. без подтверждения доходов заемщика;
    • кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на карту банка
  • Дата актуализации
    31.01.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль» в 15 городах России

Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

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