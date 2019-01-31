Подержанный автомобиль
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный подержанный
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Возраст транспортного средства
не старше 7 лет на момент окончания кредита
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Срок кредита
1 год—3 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 30 000
максимальная сумма кредита определяется исходя из дохода заемщика
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
17,5—18,5%
зависит от срока кредита и первоначального взноса; − 2 п. п. при оформлении личного страхования; + 1 п. п. без подтверждения доходав
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
22 года—60 лет
55 для женщин, на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность приобретения авто у частного лица
Особые ограничения
- первоначальный взнос - от 30%;
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 2 п. п. при оформлении личного страхования;
- ставка выше на 1 п. п. без подтверждения доходов заемщика;
- кредит предоставляется путем перечисления денежных средств на карту банка
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Дата актуализации
31.01.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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