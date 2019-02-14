На приобретение автомобиля

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 5 лет

Срок кредита 1 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 10—13%

зависит от срока кредита и первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита 60 лет для женщин

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможность учета совокупного дохода семьи заемщика при расчете максимальной суммы кредита; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; первоначальный взнос - от 10% Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация и трудоустройство в регионе присутствия банка; требуется поручительство супруга (-ги) при наличии Особые ограничения при замене залогового обеспечения/ смене или выводе поручителя неустойка - 2 тыс. руб.

Дата актуализации 14.02.2019 11:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На приобретение автомобиля» в 6 городах России

Справочная информация ПАО «Банк «Йошкар-Ола» Адрес 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г Отделения и банкоматы в вашем городе Йошкар-Ола Отделения 9 Банкоматы 6 посмотреть на карте Телефоны (8362) 42-13-70

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