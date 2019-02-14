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Йошкар-Ола, автокредит

На приобретение автомобиля

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 5 лет
  • Срок кредита
    1 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    10—13%
    зависит от срока кредита и первоначального взноса
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на дату погашения кредита 60 лет для женщин
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность учета совокупного дохода семьи заемщика при расчете максимальной суммы кредита;
    • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • первоначальный взнос - от 10%
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация и трудоустройство в регионе присутствия банка;
    • требуется поручительство супруга (-ги) при наличии
    Особые ограничения
    • при замене залогового обеспечения/ смене или выводе поручителя неустойка - 2 тыс. руб.
  • Дата актуализации
    14.02.2019 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля» в 6 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
Адрес
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
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Телефоны
(8362) 42-13-70

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