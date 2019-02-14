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ГринКомБанк, автокредит

Автокредит

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не более 3-х лет на момент получения кредита
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    18—20%
    зависит от первоначального взноса
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — дифференцированные платежи.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
    • погашение кредита дифференцированными платежами
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется поручительство супруга (-ги), при наличии;
    • небольшой срок кредитования
    Особые ограничения
    • приобретение автомобиля только у официальных дилеров
  • Дата актуализации
    14.02.2019 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 4 городах России

Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
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Телефоны
(3952) 25-51-96

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