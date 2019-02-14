Автокредит
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
не более 3-х лет на момент получения кредита
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Срок кредита
до 3 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
18—20%
зависит от первоначального взноса
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — дифференцированные платежи.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- погашение кредита дифференцированными платежами
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется поручительство супруга (-ги), при наличии;
- небольшой срок кредитования
- приобретение автомобиля только у официальных дилеров
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Дата актуализации
14.02.2019 11:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 4 городах России
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
в вашем городе
Москва
(3952) 25-51-96