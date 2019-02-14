Автокредит

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не более 3-х лет на момент получения кредита

Срок кредита до 3 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 18—20%

зависит от первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — дифференцированные платежи.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; погашение кредита дифференцированными платежами Минусы требуется страхование КАСКО; требуется поручительство супруга (-ги), при наличии; небольшой срок кредитования Особые ограничения приобретение автомобиля только у официальных дилеров

Дата актуализации 14.02.2019 11:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит» в 4 городах России

Справочная информация АО «ГринКомБанк» Адрес 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны (3952) 25-51-96

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