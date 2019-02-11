На приобретение автомобиля
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
отечественного производства — не более 5 лет; иностранного производства — не более 7 лет
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Срок кредита
до 3 лет
шаг - 1 год
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
до 90% от стоимости автомомбиля
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
15—19%
зависит от первоначального взноса, срока кредита, пробега автомобиля и возраста автомобиля; — 2 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше двух лет; — 1 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше трех лет
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент возврата кредита по договору
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможность приобретения авто у частного лица;
- стоимость страхования КАСКО может быть включена в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется поручительство супруга(-ги) при наличии;
- требуется постоянная регистрация по месту получения кредита;
- небольшой срок кредитования;
- высокая ставка
- ставка ниже на 2 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше двух лет;
- ставка ниже на 1 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше трех лет
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Дата актуализации
11.02.2019 11:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля» в 6 городах России
Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
1024200001891
в вашем городе
Кемерово
(3842) 36-90-90