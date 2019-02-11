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Кемсоцинбанк, автокредит

На приобретение автомобиля

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    отечественного производства — не более 5 лет; иностранного производства — не более 7 лет
  • Срок кредита
    до 3 лет
    шаг - 1 год
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    до 90% от стоимости автомомбиля
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    15—19%
    зависит от первоначального взноса, срока кредита, пробега автомобиля и возраста автомобиля; — 2 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше двух лет; — 1 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше трех лет
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент возврата кредита по договору
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможность приобретения авто у частного лица;
    • стоимость страхования КАСКО может быть включена в сумму кредита
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется поручительство супруга(-ги) при наличии;
    • требуется постоянная регистрация по месту получения кредита;
    • небольшой срок кредитования;
    • высокая ставка
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 2 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше двух лет;
    • ставка ниже на 1 п. п. от верхней границы при приобретении автомобиля не старше трех лет
  • Дата актуализации
    11.02.2019 11:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля» в 6 городах России

Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
Адрес
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
ОГРН
1024200001891
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(3842) 36-90-90

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