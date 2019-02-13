На приобретение автомобиля

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не старше 3-х лет

Срок кредита 3 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

не более 80% от стоимости автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 17,5%

— 2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика от 21 года

срок возврата кредита не превышает трудоспособный возраст заемщика

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность приобретения авто у частного лица; максимальная сумма кредита банком не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; при наличии супруги(-а) требуется привлечение ее (его) в качестве поручителя; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 13.02.2019 14:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На приобретение автомобиля» в 2 городах России

Справочная информация АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк» Адрес 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б Отделения и банкоматы в вашем городе Новокузнецк Отделения 19 Банкоматы 83 посмотреть на карте Телефоны (3843) 70-38-88

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