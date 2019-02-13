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Кузнецкбизнесбанк, автокредит

На приобретение автомобиля

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не старше 3-х лет
  • Срок кредита
    3 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    не более 80% от стоимости автомобиля
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    17,5%
    — 2 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    от 21 года
    срок возврата кредита не превышает трудоспособный возраст заемщика
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможность приобретения авто у частного лица;
    • максимальная сумма кредита банком не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
    • при наличии супруги(-а) требуется привлечение ее (его) в качестве поручителя;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
  • Дата актуализации
    13.02.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(3843) 70-38-88

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