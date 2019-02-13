На приобретение автомобиля
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
не старше 3-х лет
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Срок кредита
3 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
не более 80% от стоимости автомобиля
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
17,5%
— 2 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
от 21 года
срок возврата кредита не превышает трудоспособный возраст заемщика
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможность приобретения авто у частного лица;
- максимальная сумма кредита банком не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- при наличии супруги(-а) требуется привлечение ее (его) в качестве поручителя;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
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Дата актуализации
13.02.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
в вашем городе
Новокузнецк
(3843) 70-38-88